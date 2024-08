BStBK: Imagekampagne für die Ausbildung zum Steuerfachangestellen

Am 1.8.2024 fiel der Startschuss für die bundesweite Imagekampagne "#zahltsichausbildung" von Bundessteuerberaterkammer (BStBK), DATEV und Deutschem Steuerberaterverband e.V. (DStV), die für das Berufsbild Steuerfachangestellte:r wirbt. Das Ziel ist, junge Menschen für diese Ausbildung zu begeistern und das Bewusstsein für den Beruf zu schärfen.

"Wir möchten zeigen, dass die Ausbildung zum Steuerfachangestellten nicht nur eine sichere, sondern auch eine vielseitige und spannende Berufswahl ist. Eine eigene Kanzlei auch ohne Studium – nicht viele Berufe bieten eine solche Karrieremöglichkeit", erklärt Prof. Dr. Hartmut Schwab, Präsident der Bundessteuerberaterkammer.

"Vieles bekommt nicht die verdienten Likes. Deine Skills werden anerkannt. Safe. – Was du tust, soll gesehen und anerkannt werden? Werde Steuerfachangestellte:r!" – Die Imagekampagne spricht die Generation Z gezielt in ihrer Sprache an und weckt mit auffälligen Farben und schnellen Formaten wie Social-Media-Shorts ihre Aufmerksamkeit. Dafür nutzt die Kampagne das digitale Zuhause der Zielgruppe: Social-Media-Kanäle wie Instagram, TikTok, Twitch, Spotify, YouTube, Netflix und Prime. Unterstützt wird dies durch Anzeigen und Banner sowie durch Flyer und Marketingmaterial in Schulen und auf Messen.

Ein zentrales Element der Kampagne sind die Corporate-Influencerinnen Lilly und Raphaela. Lilly ist Auszubildende zur Steuerfachangestellten und Raphaela arbeitet als Steuerberaterin. Beide bieten authentische Einblicke in ihren Kanzleialltag und zeigen die vielfältigen Fortbildungswege nach der Ausbildung auf.

Auf der Kampagnenwebsite www.zahltsichausbildung.de finden Jugendliche umfassende Informationen über den Beruf, eine Ausbildungs- und Praktikumsplatzbörse mit bundesweit vakanten Stellen sowie einen Eignungstest. Die Website verdeutlicht auch die Fortbildungsmöglichkeiten und die Option, ohne Studium das Steuerberaterexamen abzulegen.

Die Kampagne "#zahltsichausbildung" zielt darauf ab, den Fachkräftemangel in der Steuerberatung zu bekämpfen und die Attraktivität des Ausbildungsberufs zu steigern. Jugendliche sollen nicht nur informiert, sondern auch für eine Karriere in der Steuerberatung begeistert werden.

Bundessteuerberaterkammer