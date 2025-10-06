Ausblick auf den 48. Deutschen Steuerberatertag
Die Jahreskonferenz des Deutschen Steuerberaterverbandes e.V. bietet neben einem umfangreichen Fachprogramm und einer großzügigen Fachausstellung auch Raum für Netzwerkpflege. Ort der Konferenz wird das World Forum, Den Haag (NL) sein.
Wie im letzten Jahr ist es für diejenigen, die sich ausschließlich durch die Fachausstellung und das Expo Forum inspirieren lassen wollen, möglich, nur ein Fachausstellungsticket zu erwerben.
Das erwartet Sie am Haufe Stand
Auch Haufe ist in der großen Fachausstellung vertreten. An Stand 16.2 (Erdgeschoss, Lobby 1) erwarten Sie in diesem Jahr die folgenden Highlights:
- CoPilot Tax, der KI-Assistent in Haufe Steuer Office. Chatten Sie mit unserem KI-Assistenten CoPilot Tax und lassen Sie sich von seinem steuerlichen Fachwissen überzeugen.
- Noch nicht genug von KI? Lassen Sie Ihr Porträt mit Hilfe von KI als Karikatur zeichnen. Unsere Stand-Aktion macht es möglich, Sie werden staunen!
- Entdecken Sie das Haufe SteuerBriefing. Mit dieser Lösung halten Sie Ihre Mandantschaft immer auf dem Laufenden. Probieren Sie die neue Lösung live am Stand aus!
- Und natürlich haben wir auch immer etwas für den kleinen Hunger dabei.
Kommen Sie gerne vorbei. Das Haufe-Team freut sich, Sie persönlich am Stand zu begrüßen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und nehmen uns gerne Zeit für ein Gespräch oder eine individuelle Beratung zu unseren Lösungen.
Steuerliche Fachthemen auf dem Deutschen Steuerberatertag 2025
Folgende steuerliche Fachthemen werden u.a. behandelt:
- Betriebsprüfung: Aktuelles aus der Rechtsprechung und künftige Entwicklungen
- Aktuelles zum Umwandlung- und Grunderwerbsteuerrecht
- Influencer, Youtuber, Streamer & Co. in der Umsatzsteuer und Ertragsteuer
- Brennpunkt Umsatzsteuer
- Ertragsteuerliche Praxisprobleme
- Speziell für Fachberater für Unternehmensnachfolge: aktuelle Fragestellungen
Kanzleimanagement auf dem Deutschen Steuerberatertag 2025
Themen rund um das Kanzleimanagement werden ebenfalls beleuchtet, u.a.:
- Cyberangriffe auf StB-Kanzleien
- Aktuelles KI-Radar für Kanzleiinhaber
- Die Zukunft entdecken – Potentiale von Virtual Reality
- Wie gute Mitarbeiter von selbst kommen
- Steuerberatung, die begeistert
- Verschiede Workshops
Programm und Veranstaltungs-Tickets
Detaillierte Informationen zu Format, Akteuren und Inhalten finden Sie unter www.steuerberatertag.de. Dort können auch Veranstaltungs-Tickets zum Preis von 849 EUR (zzgl. USt.) bezogen werden. Das Fachausstellungsticket kostet 69,00 EUR zzgl. USt. pro Tag inklusive Verpflegung.
