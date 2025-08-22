Streitwert der Anfechtung eines Gewinnfeststellungsbescheids
Gerichtskosten reduziert
Im Ausgangsverfahren hatte das Finanzamt eine GmbH statt eines Vereins als wirtschaftlichen Eigentümer einer Beteiligung angesehen. Die Klage blieb erfolglos, doch die Klägerin wandte sich gegen die Streitwertfestsetzung.
Der Einzelrichter gab der Klägerin Recht: Da sich die Auswirkungen nur auf Kapitalgesellschaften beziehen, sei statt des Pauschalsatzes von 25 % der Körperschaftsteuersatz von 15 % maßgeblich. Damit wurde der Streitwert und somit auch die Gerichtskosten reduziert.
FG Münster, Beschluss v. 1.7.2025, 15 Ko 1417/25 GK, veröffentlicht mit dem August-Newsletter des FG Münster
-
Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
606
-
Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
510
-
Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
489
-
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
425
-
Abschreibung für eine Produktionshalle
369
-
Korrektur des IAB-Abzugs nach § 7g Abs. 3 EStG
339
-
Teil 1 - Grundsätze
299
-
5. Gewinnermittlung
298
-
Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
276
-
Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
274
-
Anforderungen an die Stundung von Erbschaftsteuer nach § 28 Abs. 3 ErbStG
22.08.2025
-
Streitwert der Anfechtung eines Gewinnfeststellungsbescheids
22.08.2025
-
Vermietung fremden Grundbesitzes ist schädlich für erweiterte Kürzung
22.08.2025
-
Beiträge von Grenzgängern zur Schweizer Alters- und Hinterlassenenversicherung
21.08.2025
-
Steuer kann rückwirkend entfallen – Irrtum über Steuerfolgen bei Ehevertrag
21.08.2025
-
Alle am 21.8.2025 veröffentlichten Entscheidungen
21.08.2025
-
Adressat einer Grundsteuerwertfeststellung
21.08.2025
-
Werterhöhung des Teilwerts einer Pensionszusage
21.08.2025
-
Kleinunternehmerregelung und mögliche missbräuchliche Verwendung
19.08.2025
-
Zu den Anforderungen an eine Rechnung im Sinne des § 14c Abs. 2 UStG
18.08.2025