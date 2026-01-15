Energiepreispauschale auch für Rentner einkommensteuerpflichtig

Das Sächsische FG hat entschieden, dass die im Jahr 2022 einmalig ausgezahlte Energiepreispauschale auch für Rentenbeziehende einkommensteuerpflichtig ist.

Kein Verstoß gegen Gleichheitssatz des GG

Das Sächsische FG hat hierzu mit drei Urteilen entschieden und die Klagen der Steuerpflichtigen abgewiesen. Das Gericht hält die Neuregelung im Einkommensteuergesetz für verfassungsgemäß, nach der auch Rentenbeziehende die Energiepreispauschale versteuern müssen, sofern sie auf Grundlage des Rentenbeziehende-Energiepreispauschalengesetzes ausgezahlt wurde. Dem Gesetzgeber stehe dabei ein weiter Gestaltungsspielraum zu, den er nutzen durfte, um die Energiepreispauschale durch ihre Besteuerung sozial gerecht zu verteilen. Rentner würden damit ebenso behandelt wie Arbeitnehmer, Versorgungsempfänger und Selbständige, sodass kein Verstoß gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes vorliege.

Die Kläger haben Revision zum BFH eingelegt (Az. X R 24/25, X R 25/25 und X R 27/25).

Sächsisches FG, Urteile v. 11.11.2022, 2 K 1149/23, 2 K 1150/23 und 2 K 1140/23, veröffentlicht mit Meldung am 9.1.2026