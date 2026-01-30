BFH: Neue anhängige Verfahren im Januar 2026

Neue anhängige Verfahren im Januar 2026
Eine Auswahl der wichtigsten anhängigen Verfahren für Unternehmer, Arbeitnehmer und Kapitalanleger, die im Januar 2026 veröffentlicht wurden, erhalten Sie hier im Überblick:
Rubrik
Thema
Az. beim BFH
und Vorinstanz
Unternehmer
Erbschaftsteuer/Verwaltungsvermögen
Erbschaftsteuer: Einstufung von Grundbesitz als Verwaltungsvermögen – Keine Nutzungsüberlassung von Grundbesitz durch den Gesellschafter an die Gesellschaft i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a ErbStG bei "Zwischenschaltung" eines Dritten?
II R 38/25
FG Münster, Urteil v. 3.7.2025, 3 K 469/24 F
Anleger
Grunderwerbsteuer/Bodenrichtwert
Wann gilt ein Bodenrichtwert für einzelne Grundstücke innerhalb einer Richtwertzone nicht, weil vom Richtwertgrundstück abweichende wertbeeinflussende Merkmale vorliegen?
II R 46/25
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 8.10.2025, 3 K 3154/22
Arbeitnehmer
Kindergeld/Auskunftsersuchen
Kürzung des deutschen Kindergelds um die Höhe des polnischen Kindergeldanspruchs:
Wie ist mit einer fehlenden Rückmeldung zum Anspruch auf ausländische Familienleistungen umzugehen bzw. ab wann und unter welchen Umständen ist von einem Scheitern des Auskunftsersuchens auszugehen?
III R 20/25
FG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 14.5.2025, 2 K 1931/23
Unternehmer
Prüfungsanordnung/Ablaufhemmung
Zur Hemmung der Feststellungsverjährung nach § 171 Abs. 4 AO bei Überschreiten des Umfangs der Prüfungsanordnung – Auslegung der Prüfungsanordnung
IV R 21/24
FG München, Urteil v. 6.8.2024, 12 K 254/18
Unternehmer
Rechnungsberichtigung/Bestandskraft
Kann ein Unternehmer, der in einem Erstjahr über eine steuerfreie Leistung eine Rechnung mit Steuerausweis an Endverbraucher ausgestellt hat, aufgrund einer Rechnungsberichtigung in einem Folgejahr (Streitjahr), die den Steuerausweis entfallen lässt, eine Steuerminderung geltend machen, obwohl aufgrund der Rechnungserteilung an Endverbraucher bereits im Erstjahr keine Steuerschuld nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG entstanden ist? Kommt es hierbei darauf an, ob die Steuer für das Erstjahr bereits bestandskräftig festgesetzt wurde?
V R 11/25
Hessisches FG, Urteil v. 27.3.2025, 1 K 163/23
Unternehmer
Sachverständigenrat/Selbständigkeit
Hat der Kläger durch seine Berufung in einen Sachverständigenrat eine unternehmerische Tätigkeit begründet und stellen die gezahlten Aufwandsentschädigungen umsatzsteuerbare und umsatzsteuerpflichtige Einnahmen dar?
V R 26/25
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 30.1.2025, 2 K 2156/22
Unternehmer
Gewerbesteuerbefreiung/Ambulanter Pflegedienst
In welchem Umfang ist einer Betreiberin eines ambulanten Pflegedienstes die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 20 Buchst. d GewStG zu gewähren?
VII R 35/24
FG Düsseldorf, Urteil v. 13.3.2024, 7 K 2517/21 G
Unternehmer
Gewerbesteuerbefreiung/Physiotherapie
Zur Gewerbesteuerbefreiung von Physiotherapieleistungen in fremden Einrichtungen
Fallen auch die von einer GmbH aufgrund ärztlicher Verordnungen, aber nicht unter fachärztlicher Aufsicht und Leitung erbrachten Physiotherapieleistungen unter die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 20 Buchst. e GewStG?
VII R 37/24
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 17.9.2024, 8 K 8205/22
Unternehmer
Körperschaft/Steuerbefreiung
Führt die Auflösung oder Aufhebung einer Körperschaft und der Eintritt in die Liquidation bereits für sich genommen zum Verlust der Steuerbefreiung des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes?
Ist im Fall der Auflösung oder Aufhebung einer Körperschaft § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO gem. §§ 61 Abs. 3 Satz 2, 63 Abs. 2 AO mit der Maßgabe anzuwenden, dass Steuerbescheide erlassen, aufgehoben oder geändert werden können, soweit sie Steuern betreffen, die innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre vor der Auflösung oder Aufhebung entstanden sind?
VII R 24/25
FG Münster, Urteil v. 29.11.2023, 13 K 1127/22 K
Unternehmer
Verdeckte Gewinnausschüttung /Gewerbesteuerpflicht
Löst der Ansatz verdeckter Gewinnausschüttungen eine partielle Gewerbesteuerpflicht aus oder sind die Erträge von der Steuerbefreiungsvorschrift des § 3 Nr. 20 Buchst. d GewStG erfasst?
VII R 25/25
Niedersächsisches FG, Urteil v. 27.2.2025, 10 K 37/24
Anleger
Kapitalforderung/Einkunftsart
1. Sind Erträge aus dem Krypto-Lending den Einkünften aus § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG oder den Einkünften aus § 22 Nr. 3 EStG zuzuordnen?
2. Sind Kryptowährungen wie z. B. Bitcoin mit Fremdwährungen vergleichbar?
VIII R 22/25
FG Köln, Urteil v. 10.9.2025, 3 K 194/23
-
Vorsteuerabzug bei Betriebsveranstaltungen
457
-
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
379
-
Zeitpunkt der Vereinnahmung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b UStG bei Überweisungen
356
-
Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
349
-
Abschreibung für eine Produktionshalle
306
-
Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
300
-
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätten bei Selbstständigen
2441
-
Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
230
-
Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
218
-
Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
207
-
Neue anhängige Verfahren im Januar 2026
30.01.2026
-
Verfassungsmäßigkeit der erhöhten Grundsteuermesszahl für Nichtwohngrundstücke
30.01.2026
-
Verfassungsmäßigkeit des Kriteriums der Haushaltszugehörigkeit
29.01.2026
-
Verspätungszuschlag und Corona-Krise
29.01.2026
-
Alle am 29.1.2026 veröffentlichten Entscheidungen
29.01.2026
-
Einkünfte aus dem Krypto-Lending von Bitcoins
28.01.2026
-
Flughafen als erste Tätigkeitsstätte einer angestellten Flugbegleiterin
28.01.2026
-
Unterschrift des Insolvenzverwalters reicht bei Antragsveranlagung aus
26.01.2026
-
Genussrechtsausschüttungen kein Arbeitslohn
26.01.2026
-
Mitarbeiterkapitalbeteiligung als Kapitaleinkünfte
26.01.2026