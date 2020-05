Erben: Nicht verbrauchter Erhaltungsaufwand

Planen, bauen, bewerten und bilanzieren: worauf es ankommt: Überblick: Planen, bauen, bewerten und bilanzieren

Das Rechnungswesen ist oftmals nicht in der Planung von Bauprojekten involviert. Viele Entscheidungen bzgl. Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen werden in den Unternehmen getroffen, ohne auf das Know-how in der Buchhaltung zurückzugreifen. Der Anlagenbuchhalter sollte sich daher mit seinen Kenntnissen über die Bewertung und Bilanzierung schon während der Planungsphase in die Bauprojekte einbringen. Weiter