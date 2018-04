05.04.2018 | News Digitalisierung

Mandanten von digitaler Steuerberatung überzeugen

Bild: Haufe Online Redaktion

Digitalisierung wird für Steuerberater und Mandanten langfristig überlebenswichtig sein. Heute aber geht es durchaus noch, "analog" zu leben und zu arbeiten. Wir leben also in einer Übergangsphase, so dass im Gespräch mit Mandanten gute Argumente benötigt werden.mehr