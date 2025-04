Union fordert von SPD Absage an jegliche Steuererhöhungen

Grundsteuer-Reform-Wettlauf... / 4 Das Bundesmodell: Berlin ist ein Mitstreiter

Berlin will das Bundesmodell umsetzen, wie Finanzsenator Matthias Kollatz im Mai deutlich machte. Nach diesem Verfahren müssen ab dem Jahr 2022 alle 35 Millionen Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden, danach alle 7 Jahre wieder. Allein in der ...