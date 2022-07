Pläne für gesenkte Umsatzsteuer in Gastronomie auf der Kippe

Corona-Pandemie: Lindner für dauerhafte Senkung der Umsatzsteuer in Gastronomie

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich in einem Schreiben an den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) für eine dauerhafte Senkung der Umsatzsteuer in der Gastronomie ausgesprochen. Weiter