Lindner gegen geplante Bargeldobergrenze von 10.000 EUR

Bild: Haufe Online Redaktion

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich gegen eine geplante Bargeldobergrenze von 10.000 EUR in der EU ausgesprochen. "Deutschland kann einer Obergrenze für die Barzahlung nicht zustimmen", sagte Lindner am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kolleginnen und Kollegen am Montag in Brüssel.