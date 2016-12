06.03.2012 | Gesetzgebung & Politik

Der Bundestag hat sich am 2.3.2012 in 1. Lesung mit dem Gesetz zum Abbau der kalten Progression beschäftigt. Unser Top-Thema erläutert die geplanten Änderungen mit ihren Auswirkungen und gibt praktische Hinweise.

Die Bundesregierung will inflationsbedingte und nicht gewollte Steuerbelastungen in 2013 und 2014 abbauen, was über den Regierungsentwurf eines Gesetzes zum Abbau der kalten Progression (BT-Drucks. 17/8683) umgesetzt werden soll.