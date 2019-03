Sparen die Krankenkassen zu viel am Krankengeld?

Sparen die Krankenkassen am Krankengeld?

Versuchen die Krankenkassen, zu Lasten der Versicherten beim Krankengeld zu sparen? Die Ausgaben der Kassen fürs Krankengeld sind seit mehreren Jahren deutlich, zum Teil zweistellig, gestiegen.

Vor der Veröffentlichung eines offiziellen Berichts zum Krankengeld haben die Grünen die gesetzlichen Krankenkassen aufgefordert, bei dieser Leistung nicht unzumutbar zu sparen . «Die Aufgabe der Krankenkassen ist, ihre Versicherten in schwierigen Zeiten zu unterstützen», sagte die Grünen-Gesundheitspolitikerin Maria Klein-Schmeink in Berlin. Am 7.12.2015 legen unabhängige Regierungsberater einen Bericht über die seit Jahren steigenden Krankengeldausgaben der Kassen vor.

Krankengeldausgaben in den letzten 10 Jahren verdoppelt

In den vergangenen 10 Jahren hatten sich die Krankengeldausgaben der Kassen fast verdoppelt. Im vergangenen Jahr gaben die Versicherungen dafür 10,6 Milliarden Euro aus. Um zu sparen, haben Krankenkassen laut Patientenberatern in der Vergangenheit Versicherten immer wieder Krankengeld verweigert.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen übergibt seinen Bericht zum Thema am 7.12.2015 an Gesundheitsministerin Hermann Gröhe (CDU). Gröhe hatte das Gutachten 2014 in Auftrag gegeben.

Krankengeldausgaben nicht kompensieren

Klein-Schmeink sagte, wenn schwarze Schafe unter den Kassen versuchten, Patienten mit Krankengeldbezug zu bedrängen, seien die Aufsichten und der Gesundheitsminister aufgefordert gegenzusteuern. Die stetig steigenden Ausgaben für Arzneimittel, Klinik- und Arztbehandlungen dürften einzelne Kassen nicht dazu verleiten, im Gegenzug bei den Patienten zu sparen.

Das Gutachten des Sachverständigenrats werde hoffentlich zeigen, welche Regelung beim Krankengeld die Kassen darin bestärke, ihre Versicherten nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen, so die Politikerin.

Ausgaben für Krankengeld zweistellig gestiegen

Die Ausgaben der Kassen fürs Krankengeld sind seit mehreren Jahren deutlich, zum Teil zweistellig gestiegen. In den ersten 3 Quartalen 2015 stiegen sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 % auf 8,4 Milliarden Euro.