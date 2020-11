Die Web-Anwendung „Digitale Einreiseanmeldung“ (DEA) geht in Betrieb und ersetzt die Aussteigekarte in Papierform.

Bild: Haufe Online Redaktion Die Web-Anwendung „Digitale Einreiseanmeldung“ (DEA) geht in Betrieb und ersetzt die Aussteigekarte in Papierform.

Die Gesundheitsämter können verschiedene Schutzmaßnahmen ergreifen, um die Verbreitung übertragbarer Krankheiten, wie dem Coronavirus, zu verhindern. Zukünftig sollen die Gesundheitsämter mit der digitalen Einreisemeldung entlastet werden.

Die Gesundheitsämter können verschiedene Schutzmaßnahmen ergreifen, um die Verbreitung übertragbarer Krankheiten, wie dem Coronavirus, zu verhindern. Zukünftig sollen die Gesundheitsämter mit der digitalen Einreisemeldung entlastet werden.

Wer sich in den letzten zehn Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat und nach Deutschland einreist, muss sich seit dem 8.11.2020 vor der Einreise digital anmelden. Nutzer digitaler Endgeräte (Desktop, Tablet, Smartphone) können die Meldung weltweit unter folgender Internetseite vornehmen: www.Einreiseanmeldung.de

Digitale Einreisemeldung soll Gesundheitsämter entlasten

Mit der Einreiseanmeldung erhalten die für den Zielort der Reisenden zuständigen Gesundheitsämter die notwendigen Informationen, um etwa kontrollieren zu können, ob die nach landesrechtlichen Regelungen bestehende Quarantänepflicht eingehalten wird. Die Daten werden dabei verschlüsselt, ausschließlich dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt zugänglich gemacht und 14 Tage nach Einreise automatisch gelöscht.

Die Digitalisierung der Einreiseanmeldungen entlastet die Gesundheitsämter. Sie erfahren schnell und zuverlässig, wer aus einem Risikogebiet kommt und sich in Quarantäne begeben muss. So können wir besser vermeiden, dass durch Einreisen nach Deutschland neue Infektionsherde entstehen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Entwicklung der digitalen Einreisemeldung

Die Bundesregierung hatte die Anwendung in nur acht Wochen Entwicklungszeit bereitgestellt. Die größte Herausforderung bestand darin, die über 370 Gesundheitsämter in den Kreisen und kreisfreien Städten technisch miteinander zu vernetzen und eine sichere Datenübermittlung zu ermöglichen. Die Entwicklung erfolgte gemeinsam durch das Bundesinnenministerium und den Technologiepartner Bundesdruckerei GmbH nach den fachlichen Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums. Die Digitale Einreiseanmeldung wurde nach nur acht Wochen Entwicklungszeit am 15.10.2020 zur Inbetriebnahme an das Bundesgesundheitsministerium übergeben.

Wir sind bei der Pandemiebekämpfung auf die tatkräftige Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass ihnen diese Mitwirkung so leicht wie möglich gemacht wird. Mit der digitalen Einreiseanmeldung beenden wir endlich die Zettelwirtschaft im Reiseverkehr. Bundesinnenminister Horst Seehofer

Gesetzliche Regelung zur Digitalen Einreiseanmeldung geplant

Darüber hinaus ist im geplanten Dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung eine Regelung zur Digitalen Einreiseanmeldung vorgesehen. Diese hat zum Ziel, mehr Rechtssicherheit für die digitale Einreiseanmeldung zu schaffen.

Digitale Einreisemeldung: Orientierungshilfe für (Ein-)Reisende

Das Bundesministerium für Gesundheit stellt auch eine Orientierungshilfe zur digitalen Einreisemeldung für (Ein-)Reisende zur Verfügung. Diese finden Sie hier.

Bundesministerium für Gesundheit