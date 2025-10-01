Perspektiven der Next Gen auf New Work

In der Rubrik "Neue Forschung" wird die Frage gestellt: Wie interpretieren und operationalisieren Next Gens New Work und wie entwickeln sie das Konzept weiter? Und welche Implikationen ergeben sich daraus für die strategische Entwicklung des Personalmanagements? Die Antwort lautet: Familienunternehmen kombinieren gezielt New-Work-Maßnahmen mit traditionellen Werten. Entscheidend ist, dass das strategische Personalmanagement Eigenverantwortung, flexible Arbeitsformen und den Aufbau von zukunftsrelevanten Kompetenzen fördert.
Für die deutsche Wirtschaft sind Familienunternehmen (FU) von großer Bedeutung, da sie etwa 60 Prozent der Arbeitsplätze stellen (Fels/Wolter, 2022). Charakteristisch für diesen Unternehmenstypus ist eine spezifische Kultur, die von mitarbeiterorientierter Personalpolitik sowie langfristigem Handeln geprägt ist. Es ist herausfordernd für diese Unternehmen, die Werte unterschiedlicher Generationen in Einklang zu bringen (Breidenbach, 2021). In den kommenden drei Jahren werden rund 43 Prozent der deutschen FU die Übergabe an die nächste Generation durchführen (Garnitz et al., 2023). Diese jungen Familienunternehmer, die sogenannten Next Gens, müssen die Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens sicherstellen (PwC, 2020). Die Herausforderungen sind immens: wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten, bürokratische Hürden, Fachkräftemangel. Außerdem ergibt sich die spezifische Herausforderung, traditionelle Werte des FUs mit neuen Arbeitsmethoden und -modellen in Einklang zu bringen. Die v...
-
Workation und Homeoffice im Ausland: Was Arbeitgeber beachten müssen
725
-
Essenszuschuss als steuerfreier Benefit
600
-
Das sind die 25 größten Anbieter für HR-Software
359
-
BEM ist Pflicht des Arbeitgebers
356
-
Checkliste: Das sollten Sie bei der Vorbereitung eines Mitarbeitergesprächs beachten
234
-
Ablauf und Struktur des betrieblichen Eingliederungsmanagements
226
-
Probezeitgespräche als Feedbackquelle für den Onboarding-Prozess
215
-
Vorlage: Leitfaden für das Mitarbeitergespräch
189
-
Das sind die Gehaltstrends 2025
179
-
Mitarbeiterfluktuation managen
1664
-
KI ermöglicht neue Formen der Zusammenarbeit im Team
01.10.2025
-
Wird Künstliche Intelligenz den Menschen ersetzen?
01.10.2025
-
Das Enneagramm für mystisches Coaching
01.10.2025
-
Erste Weichen für mehr Inklusion stellen
29.09.2025
-
Sinnvolle Benefits für Mitarbeiter: Zusatzleistungen, die sich rechnen
25.09.2025
-
Wirtschaftskrise drückt auf das Arbeitsklima
25.09.2025
-
Tipp der Woche: Jetzt für den/die "CHRO of the Year 2025" abstimmen
25.09.2025
-
Wie KI die Berufsorientierung radikal verändert
25.09.2025
-
Die Zukunft der Stellenanzeige heißt KI
23.09.2025
-
Das Dienstrad bleibt beliebtes Benefit
23.09.2025