David Maximilian G. Fischer
Gastwissenschaftler an der TUM School of Management 
Dr. Johannes C. Müller
Stellvertretender Leiter Wissenschaft und Programme Stiftung Familienunternehmen
Perspektiven der Next Gen auf New Work
In der Rubrik "Neue Forschung" wird die Frage gestellt: Wie interpretieren und operationalisieren Next Gens New Work und wie entwickeln sie das Konzept weiter? Und welche Implikationen ergeben sich daraus für die strategische Entwicklung des Personalmanagements? Die Antwort lautet: Familienunternehmen kombinieren gezielt New-Work-Maßnahmen mit traditionellen Werten. Entscheidend ist, dass das strategische Personalmanagement Eigenverantwortung, flexible Arbeitsformen und den Aufbau von zukunftsrelevanten Kompetenzen fördert.

Für die deutsche Wirtschaft sind Familienunternehmen (FU) von großer Bedeutung, da sie etwa 60 Prozent der Arbeitsplätze stellen (Fels/Wolter, 2022). Charakteristisch für diesen Unternehmenstypus ist eine spezifische Kultur, die von mitarbeiterorientierter Personalpolitik sowie langfristigem Handeln geprägt ist. Es ist herausfordernd für diese Unternehmen, die Werte unterschiedlicher Generationen in Einklang zu bringen (Breidenbach, 2021). In den kommenden drei Jahren werden rund 43 Prozent der deutschen FU die Übergabe an die nächste Generation durchführen (Garnitz et al., 2023). Diese jungen Familienunternehmer, die sogenannten Next Gens, müssen die Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens sicherstellen (PwC, 2020). Die Herausforderungen sind immens: wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten, bürokratische Hürden, Fachkräftemangel. Außerdem ergibt sich die spezifische Herausforderung, traditionelle Werte des FUs mit neuen Arbeitsmethoden und -modellen in Einklang zu bringen. Die v...

