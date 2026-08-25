Greta Groffy
Greta Groffy
Fachanwältin für Arbeitsrecht bei Esche Schümann Commichau, Hamburg
Dr. Christian Hoppe
Dr. Christian Hoppe
Fachanwalt für Arbeitsrecht bei Esche Schümann Commichau
Tür
Bild: Fredrik Broden Die neue Selbst­ständigkeit entsteht nicht automatisch. Sie muss geplant, geprüft, dokumen­tiert und frist­ge­recht gemeldet werden. In der Praxis entstehen neue, schwierige Abgrenzungsfragen.

Die sozialversicherungsrechtliche Statusbeurteilung von freien Mitarbeitern stellt Auftraggeber und Auftragnehmer seit Jahren vor erhebliche rechtliche und praktische Herausforderungen. Die Folgen sind gravierend: Bei abhängiger Beschäftigung ergeben sich umfassende, zwingende Beitragspflichten zur Sozialversicherung. Bei selbstständiger Tätigkeit liegt es hingegen beim Auftragnehmer, ob und wie er selbst für seine soziale Absicherung sorgt. Bei einer falschen Einschätzung drohen Unternehmen strafrechtliche Konsequenzen und Nachzahlungen samt Säumniszuschlägen. Die Koalition strebt nun mit dem am 26. März 2026 vorgelegten Referentenentwurf mehr Klarheit an. Das "Gesetz zur Erleichterung der Feststellung des Erwerbsstatus der Selbstständigkeit im Sozialversicherungsrecht" soll eine neue, formalisierte Statusoption einführen: die sogenannte "neue Selbstständigkeit". Die Idee ist, dass die Prüfung des Status nach vereinfachten gesetzlich vorgesehenen Kriterien (anstelle der umfassenden Ei...

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Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift Personalmagazin.
Personalmagazin 9/2026

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Schlagworte zum Thema:  Scheinselbständigkeit
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