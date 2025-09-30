Für zukunftssichere Unternehmen muss betriebliches Gesundheitsmanagement zur Grundausstattung gehören. Denn nur, wer seinen Mitarbeitenden einen verlässlichen, gesunden und attraktiven Arbeitsplatz bieten kann, kann sich auch den weiteren Herausforderungen einer sich schnell wandelnden Arbeitswelt resilient stellen. Eine Konstruktionshilfe für ein strategisches und modernes Gesundheitsmanagement.
Die existenziellen Herausforderungen für Unternehmen heute sind nicht nur der demografische Wandel, New Work und technologische Transformation, sondern auch die Fähigkeit, für Mitarbeitende einen verlässlichen, gesunden und attraktiven Arbeitsplatz zu bieten. Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, wirtschaftlich resilient zu sein und gleichzeitig ein Umfeld zu schaffen, das Bindung und Motivation fördert. Vor diesem Hintergrund gewinnt betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) an strategischer Bedeutung. Gesunde, leistungsfähige und mental stabile Mitarbeitende sind ein ganz zentraler Hebel für Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. Doch aktuelle Daten zeigen eindeutig: Die psychische Belastung am Arbeitsplatz nimmt weiter zu. Der DAK-Gesundheitsreport 2024 weist psychische Erkrankungen als dritthäufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit aus. Die Gründe dafür sind vielschichtig und reichen von digitaler Überforderung über strukturelle Überlastung bis hin zu extremer Dysbalance von...
