Wenn die Personalentwicklung Beschäftigte für die KI-Nutzung fit machen will, muss sie es systematisch tun – passend für Jobrollen und Bedarfe der Organisation. Dafür braucht es Orientierung. Das KI-PE-Grid kann Ordnung in die Unsicherheit bringen und macht KI-Weiterbildung planbar, skalierbar und auditierbar.
Wenn ein großes deutsches Nachrichtenmagazin Anfang Oktober dieses Jahres die Bedrohung von Arbeitsplätzen durch die Künstliche Intelligenz (KI) auf seine Titelseite hebt, kann es damit viele Ängste und Unsicherheiten bedienen. Dieser Aspekt mag seine Berechtigung haben, wird aber der Komplexität des gesamten Themas kaum gerecht, schon gar nicht den ebenso damit verbundenen Chancen und Potenzialen: Diese reichen von der Entlastung von Arbeitsroutinen, manuellen Auswertungen, Gewinnung von Freiraum für Reflexion über Innovation bis zu angepassten Lernstrukturen, damit sich Mitarbeitende für neue Aufgaben qualifizieren.
EU AI Act verpflichtet Arbeitgeber zur Weiterbildung
Formal gesehen bieten die Vorgaben der EU-KI-VO 1689/2024 – dem berühmten "EU AI Act" – die Basis. Laut Artikel 4 der KI-VO sind Arbeitgeber verpflichtet, ihre Belegschaft für die Anwendung von Künstlicher Intelligenz zu sensibilisieren und zu schulen, sobald KI-Tools im Unternehmen verfügbar sind. Und das ist inzwischen ...
-
Die besten Business Schools für Master in Management
88
-
Wenn KI das Coaching übernimmt
72
-
Die verschiedenen Führungsstile im Überblick
41
-
Psychologische Sicherheit: Erfolgsfaktor für Teamerfolg jenseits der Teamzusammensetzung
401
-
Mini-MBA: Gut und günstig, aber weniger wertvoll
37
-
Investitionen in Weiterbildung nehmen zu, aber verpuffen
34
-
Nicht jeder Change ist eine Transformation
27
-
Autoritärer Führungsstil
26
-
MBAs zum Schnäppchenpreis
25
-
Insead führt erstmals das Ranking europäischer Business Schools an
24
-
KI-Strategie für eine zukunftsfähige Lernkultur im Unternehmen
03.12.2025
-
Chancen von KI für die betriebliche Bildung
03.12.2025
-
Risiken und Grenzen von KI in der Weiterbildung
03.12.2025
-
Podcast Folge 69: Upskill Summit Heilbronn
02.12.2025
-
Frauen bei KI-Weiterbildungen benachteiligt
28.11.2025
-
Wie L&D Zukunftsfähigkeit fördern kann
27.11.2025
-
Podcast Folge 68: Wirksamkeitskontrollen fürs Lernen
25.11.2025
-
Neuer Bitkom-Arbeitskreis "Future of Learning"
21.11.2025
-
Deutschland ist zweitbeliebtestes Studienland für Wirtschaftswissenschaften
20.11.2025
-
Deutsche Beschäftigte lernen – andere lernen schneller
19.11.2025