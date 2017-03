Wolfgang Hapke wird Personalleiter der BASF

25.01.2013 | Personalie

Wolfgang Hapke

Bild: Marcus De Photography

Der President des BASF-Unternehmensbereichs Performance Polymers, Dr. Wolfgang Hapke, wird zum 1. März die Leitung des Bereichs Human Resources übernehmen. Er folgt auf Hans-Carsten Hansen.

In die BASF trat Hapke im Jahr 1989 ein und war hier zunächst im Rohstoffeinkauf tätig. Im Jahr 1996 wechselte er in den Unternehmensbereich Faserprodukte in den USA und übernahm 1999 dessen Leitung. 2001 kehrte er nach Ludwigshafen zurück und leitete das Globale Competence Center Purchasing. Im Jahr 2004 wurde Hapke nach Hongkong delegiert, um den Bereich Market and Business Development, Asia Pacific, zu führen.

Hansen (58) wird sein Tarifverhandlungsmandat für den Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) bis zu dessen Ablauf weiter wahrnehmen. Hapke (56) ist seit dem Jahr 2010 Leiter des Unternehmensbereichs Performance Polymers mit Sitz in Ludwigshafen. Er war seit 2003 Leiter des Bereichs Human Resources.