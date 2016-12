Tobias Dittrich ist neuer Personalleiter der CENIT AG

30.01.2012 | Personalszene

Seit 1. Januar ist Tobias Dittrich Leiter Personal bei der CENIT AG. In dieser Funktion zeichnet der 40-Jährige weltweit für die Personalarbeit des Beratungs- und Softwarespezialisten verantwortlich.

Dittrich kommt von der IBM Deutschland, wo er in den vergangenen Jahren Personalchef der IBM Deutschland ITS GmbH war. Während seiner über 13-jährigen Tätigkeit bei der IBM war der Diplom-Ökonom in verschiedensten Führungsrollen aktiv. Neben dem Schwerpunkt im Personalbereich sammelte er beispielsweise auch Führungserfahrung im Marketing und Vertrieb. In seiner neuen Aufgabe bei der CENIT AG will sich Tobias Dittrich insbesondere den Themen Personalentwicklung und Personalmarketing annehmen. Er berichtet an Christian Pusch, Vorstand für die Themen Personal, Marketing, Finanzen und Investor Relations.