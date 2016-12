Thomas Kleb wechselt zur Heinrich Georg GmbH

08.11.2011 | Personalszene

Seit Oktober ist Thomas Kleb neuer Direktor Personal, Marketing und Kommunikation der Heinrich Georg GmbH in Kreuztal, die derzeit 400 Mitarbeiter beschäftigt. Die Schwerpunkte des 48-Jährigen werden zunächst in der Markenführung, Rekrutierung, Personalentwicklung, internen und externen Kommunikation sowie im Bereich Social Responsibility liegen.

Nach seinem Abschluss als Diplom-Kaufmann an der Universität Siegen trat Kleb 1989 als Assistent des Geschäftsführenden Gesellschafters in die zur Kienbaum-Gruppe gehörende Terra Werbeagentur in Gummersbach ein. Schnell wurde ihm als Bereichsleiter der Ausbau des Geschäftsbereichs Personalmarketing übertragen. 1999 wurde Thomas Kleb zum Geschäftsführer berufen. Seitdem baute er das Unternehmen konsequent zu einem Fullservice-Personalmarketingunternehmen um. Im Zuge des Ausbaus wurde Terra Anfang 2009 in "Kienbaum Communications" umbenannt und ergänzte das Leistungsportfolio mit den Geschäftsbereichen Communication & PR aus der Unternehmenskommunikation der Kienbaum-Gruppe sowie dem Bereich Online & Interactive.