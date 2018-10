Bild: RMCC Peter Krausgrill / Stadtleben 20.000 Quadratmeter groß ist die Veranstaltungsfläche des Rhein Main Congress Center.

Das Rhein Main Congress Center (RMCC) in Wiesbaden wurde nach vier Jahren Bauzeit im April eröffnet. Die hessische Landeshauptstadt hatte rund 194 Millionen Euro in den Neubau investiert, der auch der Grund dafür ist, dass sich neue Hotels in Wiesbaden ansiedeln wollen.