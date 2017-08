Robert Peterka Bild: FMA

Seit Kurzem ist Robert Peterka stellvertretender Abteilungsleiter Personal, Finanzen und Controlling bei der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). Er kommt von Austrian Airlines.

Petreka (42) folgt auf Monika Frank, die das Unternehmen verlassen hat. Er berichtet in seiner neuen Funktion an Markus Pammer, Abteilungsleiter Personal, beziehungsweise in Stellvertretung an die Bereichsleiterin Services, Barbara Nößlinger.