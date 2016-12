Reinhard K. Sprenger unterstützt DIS Interim

07.02.2012 | Personalszene

Die DIS Interim Management GmbH hat sich prominent verstärkt: Reinhard K. Sprenger, Autor des Bestsellers "Mythos Motivation" und bekannt für provokante Thesen, will gemeinsam mit dem Unternehmen Interim Management als modernes Managementinstrument etablieren.

Sprenger ist fest davon überzeugt, dass sich befristete Arbeitsverhältnisse in Zukunft, gerade auf der Managementebene, durchsetzen werden. Seine These: "Aufbau, Sanierung, Rückzug - kein Manager ist gut für alles. Sie sind im Regelfall für bestimmte Aufgaben besonders geeignet.", so der Managementberater. Die Konsequenz: Zeitgemäßes Management bedeutet heute, für jede Situation den jeweils bestgeeigneten Spezialisten die Führung zu überlassen – auf Zeit versteht sich.