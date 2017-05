28.03.2013 | Personalie

Thomas Fauhl

Thomas Fauhl folgt in der Position des Personalleiters der Städtischen Kliniken Mönchengladbach auf Christine Salka, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Fauhl (52) ist in der neuen Funktion verantwortlich für die 1.100 Mitarbeiter der Kliniken. Er berichtet an Andreas Rostalski, den kaufmännischen Direktor und an Horst Imdahl, den Geschäftsführer. Fauhl kommt von der Hospitalvereinigung St. Marien.