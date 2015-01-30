Personalie: Janina Kugel rückt in Siemens-Vorstand auf

Im Siemens-Vorstand gibt es Veränderungen: Janina Kugel (44) wird ab 1. Februar verantwortlich für das Ressort Human Resources sein. Gleichzeitig wird sie Arbeitsdirektorin. Sie übernimmt den HR-Posten von Siegfried Russwurm.

Janina Kugel ist derzeit Corporate Vice President Human Resources und Chief Diversity Officer im Vorstandsressort Human Resources. Sie hat die Position 2013 übernommen, nach einer zweijährigen Tätigkeit bei Osram als Senior Vice President Human Resources & Inclusion. Vor ihrem Wechsel zu Osram war sie bereits für Siemens als Director Human Resources in Italien tätig gewesen.

Russwurm hatte die Funktion des Arbeitsdirektors im Oktober 2013 übernommen. Seine weiteren Vorstandsfunktionen behält er bei und wird zusätzlich Partner auf Vorstandsebene für das Management des eigenständig geführten Healthcare-Geschäfts.

