Neuer Personalvorstand beim Deutschen Caritasverband

25.11.2011 | Personalszene

Hans Jörg Millies ist vom Caritasrat zum neuen Finanz- und Personalvorstand des Deutschen Caritasverbandes gewählt worden. Der 48-Jährige tritt die Nachfolge von Niko Roth an, der im kommenden Jahr in den Ruhestand geht.

Millies wird sein Amt als Finanz- und Personalvorstand am 1. Juli 2012 antreten. Derzeit ist er noch Finanzdirektor und Geschäftsbereichsleiter Wirtschaft, Personal, Aufsicht für die Diözese Limburg e.V. Caritas-Präsident Peter Neher gratulierte dem neuen Vorstandskollegen: "Ich freue mich über diese Wahl. Für diesen wichtigen Aufgabenbereich konnte ein fachlich sehr versierter und kompetenter Kollege gewonnen werden."

Hans Jörg Millies hat an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und der Gutenberg-Universität Mainz Katholische Theologie studiert. Berufsbegleitend hat er einen Abschluss als Diplom-Kaufmann mit den Schwerpunkten Betriebliches Aus- und Weiterbildungswesen sowie Personal- und Organisationsentwicklung an der Fernuniversität Hagen erworben.