Neuer Personaldirektor des Bergwerks Auguste Victoria

18.11.2011 | Personalszene

Alois Thull ist seit Oktober neuer Betriebsdirektor für Personal- und Sozialfragen des Bergwerks Auguste Victoria in Marl. Er löst damit Siegmund Bonk ab, der altersbedingt aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Zuletzt war Thull Personal- und Sozialdirektor auf der Kokerei Prosper in Bottrop.

Der 51-Jährige begann seine Karriere 1978 als Hauer auf dem saarländischen Bergwerk Göttelborn. 1984 wurde er erstmals in den Betriebsrat des Bergwerks gewählt. Seit 1992 war er Betriebsratsvorsitzender des Bergwerks, seit 1994 Gesamtbetriebsratsvorsitzender und Aufsichtsratsmitglied der Saarbergwerke AG. Als Betriebsdirektor widmete er sich an verschiedenen Standorten an Ruhr und Saar Personal- und Sozialfragen. Nach seiner Tätigkeit beim RAG-Servicebereich Technik- und Logistikdienste wechselte er als PS-Direktor zur Kokerei Prosper.