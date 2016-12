Neue Managementkonzepte auf der Zukunft Personal 2012

19.09.2012 | Podiumsdiskussion

Auf der Messe Zukunft Personal 2012 kommen neue Managementkonzepte zur Sprache.

Bild: Franz Pfluegl

Wie vertrauenswürdig sind Mitarbeiter? Erbringen sie auch ohne Kontrolle gute Leistungen? Immer mehr Unternehmen öffnen sich für Managementkonzepte, die auf Eigenverantwortung der Beschäftigten setzen. Auf der Zukunft Personal werden diese Ansätze zur Diskussion gestellt.

Führungsfragen sind immer en vogue – schließlich stellt der rasante Wandel in der Arbeitswelt Organisationen und Führungskräfte kontinuierlich vor neue Herausforderungen. Im zugespitzten Wettbewerb um Märkte, Talente und Ideen versuchen inzwischen viele Unternehmen, durch ein neues Führungsverständnis die Nase vorn zu behalten. Managementkonzepte, die Freiheit an die Stelle von Kontrolle setzen, sind weltweit auf dem Vormarsch. Mit Erfolg, wie einige Vorreiter belegen – so zum Beispiel der kalifornische Tomatenverarbeiter Morning Star oder das brasilianische Maschinenbau-Unternehmen Semco, die ganz ohne Vorgesetzte auskommen.

Verschiedene Ansätze für mehr Freiheiten im Umlauf

In der Folge lassen auch hierzulande immer mehr Arbeitgeber ihre Mitarbeiter „von der Leine“. Die Abkehr vom Befehl- und Kontrollprinzip erfolgt dabei auf unterschiedliche Weise – je nachdem, wo Unternehmen den Hebel ansetzen: Drei verschiedene Ansätze – Rowe, Scrum und Resourceful Humans – kommen in der Podiumsdiskussion der Zeitschrift Personalmagazin "Neue Wege im Management – Was HR dazu beitragen muss" zur Sprache: Chefredakteur Randolf Jessl will mit Vordenkern und Anwendern dieser Konzepte klären, worin sie bestehen und wie sie umzusetzen sind, welchen Erfolg sie versprechen und – last but not least – welche Rolle das Personalwesen dabei spielt. Zuhörer dürfen sich einbringen: Sie sind ausdrücklich dazu aufgerufen, den Referenten in Hinblick auf Umsetzungshürden und Erfolgsaussichten auf den Zahn zu fühlen.

Was charakterisiert diese verschiedenen Ansätze? Scrum basiert auf einer speziellen Form des Projektmanagements, Rowe (Results-Only Work Environment) bedeutet vor allem eine neue Kultur der Zielsetzung und „Resourceful Humans“ steht für den mündigen, selbstbestimmten Mitarbeiter.

Die drei Ansätze vereint das Bestreben, konsequent interne und externe Kunden in den Mittelpunkt des unternehmerischen Schaffens zu stellen. Das beinhaltet einerseits die Wertschätzung von Mitarbeitern, die als Mit-Unternehmer freiheitlich und überzeugt arbeiten, andererseits die Wertschätzung gegenüber den Kunden, die eine ehrliche und authentische Leistung erhalten. Damit Betriebe diese Konzepte implementieren und leben können, muss sich das Personalwesen grundlegend ändern – eine Einsicht, die nach Auffassung von Randolf Jessl und seinen Gästen bislang zu kurz kam.

Podiumsdiskussion auf der Zukunft Personal

"Neue Wege im Management – Was HR dazu beitragen muss", Interaktive Podiumsdiskussion am Dienstag, 25. September, 10.15 bis 11 Uhr, Forum 6, Halle 11.1

Moderation: Randolf Jessl, Chefredakteur der Zeitschrift Personalmagazin

Teilnehmer: André Häusling (Scrum Jobs), Heiko Fischer (Resourceful Humans) und Jan Haines (HR Factory).

Das komplette Programm der Zukunft Personal mit weiteren Vorträgen zum Thema Management und Leadership ist unter www.zukunft-personal.de verfügbar.