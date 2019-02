Messe MBT Meetingplace

Bild: Klaus D. Wolf | mbt Meetingplace Das ehemalige Paketzustellamt, bessert bekannt als "Postpalast", in München steht für Veranstaltungen nicht mehr zur Verfügung.

Der MBT Meetingplace, eine Messe für Kongress- und Tagungshotels, hat im MVG Museum in München eine neue Heimat gefunden. Die Messe findet am 13. November 2019 das nächste Mal in München statt.