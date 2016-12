Katja Nagel ist neues Vorstandsmitglied der DDIM

01.12.2011 | Personalszene

Die Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V. (DDIM) hat auf ihrer jährlichen Mitgliederversammlung Ende November in Wiesbaden die Interim Managerin Katja Nagel neu in den Vorstand der Branchenvereinigung gewählt. Die Münchenerin ersetzt Jochen Schmid, der für keine weitere Amtszeit kandidiert hatte.

Nagel wird künftig an der Seite des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Jens Christophers und den bisherigen Vorständen Brigitte Nießen und Michael Pochhammer die Interim Management Organisation in Deutschland mit gestalten. "Wir freuen uns sehr, mit Katja Nagel eine erfahrene und professionelle Expertin für den DDIM-Vorstand gewonnen zu haben", so Christophers.

Die promovierte Diplom-Kauffrau ist seit vielen Jahren als Beraterin und als Interim Managerin mit dem Schwerpunkt Kommunikation tätig. In jüngster Vergangenheit war sie bei Fujitsu CEMEA&I interimistisch als Kommunikationschefin im Einsatz. "Ich freue mich auf die Tätigkeit im Vorstand der DDIM und möchte die weitere Professionalisierung der Arbeit der Branchenvertretung in Zukunft aktiv mitgestalten", so Nagel.