18.04.2012 | HR Next Generation Award 2012

Nachwuchstalente im Personalbereich gesucht

Bild: Haufe Online Redaktion

Der HR Next Generation Award geht in die nächste Runde: Bundesweit können Unternehmen ihre besten Personaler unter 35 Jahren für den Preis vorschlagen. Die Ausschreibung des Wettbewerbs startet am 24. April.

Ein Unternehmen lebt von seinen Mitarbeitern – und denen, die sich um sie kümmern. In großen und mittelständischen Unternehmen übernehmen junge Personaler oftmals viel Verantwortung und entwickeln zukunftsweisende Ideen. Sie holen Mitarbeiter an Bord, planen Programme und setzen Instrumente ein, um das Potenzial eines jeden optimal zu fördern. Im Unternehmen planen sie den Aufbau ganzer Abteilungsstrukturen und entwickeln sie strategisch weiter.

Damit sind Personalmanager ein wichtiger Erfolgsfaktor für Unternehmen – nicht nur in Zeiten des Fachkräftemangels. Diese jungen Ausnahmetalente zeichnet der HR Next Generation Award 2012 aus. Vom 24. April bis zum 2. Juli können Vorgesetzte in Unternehmen ihre besten Mitarbeiter im Personalbereich für den Preis vorschlagen.

Voraussetzungen für die Teilnahme am Wettbewerb

Der Mitarbeitende im Personalbereich

ist unter 35 Jahre alt,

überzeugt durch Engagement,

hat innovative Ideen,

trägt überdurchschnittlich viel Verantwortung und

wird vom Vorgesetzten empfohlen.

Die Ausschreibungsunterlagen und mehr Informationen zum Wettbewerb stehen unter www.hr-next-generation-award.de zur Verfügung.

Über den HR Next Generation Award

Der HR Next Generation Award für junge Personaler bis 35 Jahre ist eine Initiative der Messe Zukunft Personal und des Personalmagazins unterstützt von der Initiative Neue Qualität der Arbeit des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, den HR Young Professionals in der Selbst GmbH und der Promerit AG.

Mit der Unterstützung des HR Next Generation Awards (für junge Personaler) und des HR-Young Talent Awards (für Studenten und Absolventen) setzen sich die Initiatoren dafür ein, das Berufsfeld Personalwesen als Karrieremöglichkeit für Nachwuchskräfte bekannter zu machen und seine Bedeutung für den Unternehmenserfolg hervorzuheben.