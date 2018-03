Mehr Zeit für Kinder durchh familienfreundliche Unternehmenskultur: Ein Leitfaden zeigt, was hierfür notwendig ist. Bild: Corbis

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hängt nicht nur von den Angeboten im Unternehmen ab, sondern auch von der Unternehmenskultur. Das Unternehmensnetzwerk "Erfolgsfaktor Familie" gibt in einem Leitfaden Umsetzungstipps und nennt Praxisbeispiele für die Entwicklung einer familienfreundlichen Unternehmenskultur.

Familienfreundliche Maßnahmen wie Teilzeit oder Homeoffice alleine reichen nicht aus, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nachhaltig zu gewährleisten – so die Überzeugung des Unternehmensnetzwerks "Erfolgsfaktor Familie". Erst eine familienfreundliche Unternehmenskultur, bei der die Mitarbeiter aktiv in die Maßnahmen eingebunden werden, helfe Unternehmen, dem demografischen und digitalen Wandel standzuhalten und zukunftsfähig zu bleiben. An diesem Gedanken setzt der neue Leitfaden "Gestalten Sie Ihre Unternehmenskultur familienfreundlich!" des Unternehmensnetzwerks an.





Familienfreundliche Maßnahmen in der Praxis

Unter den Themenschwerpunkten Unternehmenskultur und Digitalisierung, Achtsamkeit und Führung sowie vereinbarkeitsbewusste Unternehmensnachfolge werden die Erfolgsfaktoren einer familienfreundlichen Unternehmenskultur praxisnah untersucht. Dabei zeigt sich, dass es nicht ausreicht, attraktive Maß­nahmen wie Teilzeit oder Homeoffice anzubieten. Als genauso wichtig erweist es sich, mit den Beschäftigten über Maßnahmen und Bedürfnisse zu sprechen und sie aktiv in die Entwicklung dieser Maßnahmen einzubinden.

Interviews mit Experten sowie Praktikern und Praxisbeispiele zeigen, wie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine "Unternehmenskultur 4.0" entwickelt werden kann, die sich durch offene Kommunikation, kreative Teamarbeit, Beweglichkeit und einen achtsamen Führungsstil auszeichnet.

Leitfaden "Vereinbarkeit von Familie und Beruf" zum Download

Den Leitfaden "Gestalten Sie Ihre Unternehmenskultur familienfreundlich" können Sie hier herunterladen: Leitfaden Vereinbarkeit Familie und Beruf





