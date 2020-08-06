Unter der Rubrik „Aus der Praxis – für die Praxis“ greifen wir typische Kundenfragen aus den Bereichen Buchführung, Bilanzierung und Steuern auf. Diesmal geht es um ein Thema, das in der Praxis regelmäßig zu Fehlern führt: die Abrechnung von Übernachtungen mit Frühstück. Wir zeigen Schritt für Schritt, was es zu beachten gilt und wie Sie korrekt buchen.

Die Frage: Wie sind Übernachtungskosten und Frühstück bei einer Geschäftsreise korrekt zu behandeln?

Wie sind Übernachtungskosten und Frühstück bei einer Geschäftsreise korrekt zu behandeln – insbesondere im Hinblick auf Umsatzsteuer und Betriebsausgaben?

Ein Unternehmer erhält eine Hotelrechnung, in der Übernachtung und Frühstück enthalten sind. Unklar ist,

wie die Leistungen umsatzsteuerlich zu behandeln sind und

in welchem Umfang ein Betriebsausgabenabzug möglich ist.

Schritt 1: Umsatzsteuerliche Einordnung

Zunächst ist zu klären, welche Leistungen vorliegen und welche Steuersätze anzuwenden sind.

Nach aktuellem Rechtsstand gilt:

Übernachtungsleistungen unterliegen dem ermäßigten Steuersatz von 7 %

unterliegen dem ermäßigten Steuersatz von Verpflegungsleistungen (Speisen) ebenfalls 7 %

ebenfalls Getränke unterliegen dem Regelsteuersatz von 19 %

Konsequenz: Enthält das Frühstück auch Getränke, ist eine Aufteilung erforderlich.

Schritt 2: Anforderungen an die Rechnung

Damit der Unternehmer den Vorsteuerabzug geltend machen kann, muss die Rechnung:

die einzelnen Leistungen getrennt ausweisen oder

oder zumindest eine nachvollziehbare Aufteilung ermöglichen

Problematisch sind pauschale Rechnungen („Übernachtung inkl. Frühstück“), bei denen keine Differenzierung erfolgt.

Schritt 3: Aufteilung des Frühstücks

Die Finanzverwaltung akzeptiert aus Vereinfachungsgründen folgende Aufteilung:

70 % Speisen (7 % USt)

30 % Getränke (19 % USt)

Diese Vereinfachungsregel ist in der Praxis anerkannt und erleichtert die korrekte Verbuchung erheblich. Sie wird auch über den ursprünglichen Anwendungszeitraum hinaus in der Praxis angewendet, siehe auch BMF-Schreiben v. 2.7.2020.

Schritt 4: Vorsteuerabzug

Der Unternehmer kann die Vorsteuer aus:

der Übernachtung sowie

dem Frühstück (einschließlich Getränke)

vollständig geltend machen, sofern die Rechnung ordnungsgemäß ist.

Umsatzsteuerlich ist das Frühstück also voll abzugsfähig.

Schritt 5: Ertragsteuerliche Behandlung

Hier liegt die eigentliche Praxisfalle:

Tatsächliche Verpflegungskosten sind nicht abziehbar

Stattdessen gelten ausschließlich die Verpflegungspauschalen (§ 9 Abs. 4a EStG)

Konsequenz: Die Kosten für das Frühstück (netto) sind keine Betriebsausgabe, sondern als Privatentnahme zu buchen.

Praxis-Beispiel: Übernachtung mit Frühstück

Ein Unternehmer übernachtet während einer Geschäftsreise in einem Hotel.

Die Rechnung lautet:

Übernachtung: 107,00 EUR (inkl. 7 % USt)

Frühstück: 14,00 EUR (inkl. Aufteilung erforderlich)

Aufteilung des Frühstücks

70 % Speisen → 9,80 EUR

30 % Getränke → 4,20 EUR

Umsatzsteuerliche Behandlung

Speisen: 7 %

Getränke: 19 %

Die Vorsteuer aus beiden Bestandteilen ist abzugsfähig.

Buchung in der Praxis (vereinfacht)

Übernachtung (netto) → Betriebsausgabe

(SKR 03: 4676 / SKR 04: 6680 – Reisekosten Unternehmer, Übernachtungsaufwand)

→ Betriebsausgabe (SKR 03: 4676 / SKR 04: 6680 – Reisekosten Unternehmer, Übernachtungsaufwand) Vorsteuer (Übernachtung, 7 %) → abzugsfähig

(SKR 03: 1576 / SKR 04: 1406 – Abziehbare Vorsteuer 7 %)

→ abzugsfähig (SKR 03: 1576 / SKR 04: 1406 – Abziehbare Vorsteuer 7 %) Frühstück (netto) → Privatentnahme

(SKR 03: 1800 / SKR 04: 2100 – Privatentnahmen allgemein)

→ Privatentnahme (SKR 03: 1800 / SKR 04: 2100 – Privatentnahmen allgemein) Vorsteuer Frühstück → trotzdem abzugsfähig

Speisen 7 % → (SKR 03: 1576 / SKR 04: 1406)

Getränke 19 % → (SKR 03: 1576 / SKR 04: 1406)

→ trotzdem abzugsfähig Speisen 7 % → (SKR 03: 1576 / SKR 04: 1406) Getränke 19 % → (SKR 03: 1576 / SKR 04: 1406) Zahlung → Bank

Konto SKR 03/04 Soll Kontenbezeichnung Betrag Konto SKR 03/04 Haben Kontenbezeichnung Betrag 4676/6680 Reisekosten Unternehmer, Übernachtungsaufwand 100 EUR 1576/1406 Abziehbare Vorsteuer 7% (Übernachtung) 7 EUR 1800/2100 Privatentnahmen allgemein (Frühstück netto) 12,69 EUR 1576/1406 Abziehbare Vorsteuer 7% (Speisen) 0,64 EUR 1576/1406 Abziehbare Vorsteuer 19% (Getränke) 0,67 EUR 1200/1800 Bank 121 EUR

Genau diese Kombination (Privatentnahme bei gleichzeitigem Vorsteuerabzug) sorgt in der Praxis häufig für Verwirrung.

Pauschalangebote („Business-Package“)

Viele Hotels bieten Pauschalen an, z. B.:

Übernachtung inkl. Frühstück

Parkplatz

WLAN

Nutzung von Fitnessbereichen

Hier gilt eine Vereinfachungsregel der Finanzverwaltung:

Nicht begünstigte Leistungen (z. B. Getränke, Nebenleistungen) können pauschal mit 15 % des Gesamtpreises angesetzt werden

können pauschal mit angesetzt werden Der verbleibende Betrag entfällt auf Übernachtung und Verpflegung (7 %)

Voraussetzung: Es erfolgt keine Einzelaufteilung in der Rechnung.

Verpflegungspauschalen

Für Unternehmer gilt:

volle Tagespauschale: 28 EUR

Kürzung für Frühstück: 20 % = 5,60 EUR

Diese Pauschale ist unabhängig von den tatsächlichen Kosten anzusetzen.

Typische Fehler in der Praxis

Frühstück wird vollständig als Betriebsausgabe gebucht

Keine Aufteilung zwischen Speisen und Getränken

Vorsteuer wird nicht oder falsch berücksichtigt

Pauschalangebote werden nicht korrekt aufgeteilt

Fazit: Das gilt es unbedingt zu beachten

Die Abrechnung von Übernachtungskosten ist auf den ersten Blick einfach – im Detail jedoch fehleranfällig:

Umsatzsteuerlich ist eine korrekte Aufteilung entscheidend

Ertragsteuerlich sind nur Pauschalen zulässig

Das Frühstück führt regelmäßig zu Privatentnahmen bei gleichzeitigem Vorsteuerabzug

Achtung: Der häufigste Fehler: Frühstück wird wie eine normale Betriebsausgabe behandelt – das ist falsch.