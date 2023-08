Risikomanagement, Compliance und verwandte Themen bilden die Leitplanken und Rahmenbedingungen für den unternehmerischen Erfolg. Der Risk Kongress 2023 informiert über Herausforderungen und Lösungsansätze in Zeiten von geopolitischen Umwälzungen, ESG-Kriterien, Digitalisierung und steigenden gesetzlichen Anforderungen.

Erfolgreiches Compliance Management ist mehr als die Summe aller Teile und muss umfassend gedacht werden – von der Personalstrategie über Governance Funktionen bis zu dem Agieren aller Akteure in einer Organisation. Diesen Aufgaben, die der Situation im Controlling sehr ähneln und sich mit diesen oft überschneiden, widmet sich der 7. RISC-Kongress am 10. Oktober in Frankfurt.

Themen

Effiziente Verzahnung der Governance-Funktionen: Compliance, Risikomanagement, Interne Revision und IKS

Rolle und Struktur der Rechtsabteilung in den heutigen Zeiten

Digitalisierung und die Herausforderung in der Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie

Führung globaler Compliance-Teams mit digitaler Unterstützung

Transformation in Governancefunktionen und Compliance – Herausforderungen, Gefahren und Chancen

Ganzheitliches Risikomanagement

Datenschutz- und Datensicherheit und die Schnittstelle zu Recht, Compliance & Security | Auswirkungen auf die Compliance-Arbeit

Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie durch Unternehmen | Hinweisgeberschutz, HR & interne Ermittlungen

Vorträge (Auswahl)

Opening Keynote: Bessere Entscheidungen durch Verzahnung von Risikomanagement und Compliance

Tjerk Schlufter, Head of Risk & Integrity, Chief Compliance Officer, Fresenius SE & Co. KGaA

Herausforderungen im Compliance Management: Schnittstellenbetrachtung von Governance Funktionen in der Praxis

Victoria Hampe, Chief Compliance Officer, Leiterin der Stabsstelle Compliance, Universitätsklinikum Frankfurt

Thesen zur Rolle und Struktur der Rechtsabteilung in den heutigen Zeiten

Dr. Friedrich Klein, Head of Legal, Ferrero MSC GmbH & Co. KG

Transformation to a more digitalised Compliance function

Marc Peter Klein, Managing Director, Group Chief Compliance Officer, Deutsche Börse AG

Transformation in und durch Governance-Funktionen und Compliance – Warum ein Umdenken nötig ist

Brit Neuburger, Transformation Officer, Senior Advisor, Speaker – ehem. CTO Osram Continental Group

Digitalisierung, ChatGPT und Corporate Governance-Herausforderungen, Gefahren und Chancen

Daniela Weber Rey, Aufsichtsrätin, u.a. HSBC Germany und Groupe Fnac Darty SA

Die Sonderrolle von Datenschutz und Datensicherheit im Bereich der Compliance

Daniel Gabel, Chief Compliance Officer & Group Data Protection Officer (EU), Knauf Gruppe

Die Business Partner Compliance – Ausgestaltung und Weiterentwicklung für die Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes

Dr. Marietje Rotheimer, Leitung Konzernordnung, Compliance & Konzernrevision & Compliance Officer, Stadtwerke München

Informationen und Anmeldung

Termin

Dienstag, 10. Oktober 2023, 8:30 bis 18 Uhr

Ort

Frankfurt School of Finance & Management

Adickesallee 32–34

60322 Frankfurt am Main

Teilnahmegebühren

495 EUR zzgl. MwSt.

Weitere Informationen und Anmeldung hier.

Veranstalter und Kontakt

Frankfurt School of Finance & Management

Melissa Bednarz

Adickesallee 32–34

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: bednarz@frankfurt-school-verlag.de