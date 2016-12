05.10.2015 | Online-Literaturforum

Berufliche Qualifikation ergibt sich aus theoretischem Wissen und praktischem Können. Viele Kompetenzen erfordern zu ihrem Aufbau (neben Bücher lesen) ein hohes Maß an Übung. Dies gilt besonders für die Wirtschaftsmathematik. Daher präsentiert Alfred Biel hierzu eine Aufgabensammlung.

Schwarze, Jochen: Aufgabensammlung zur Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. 7. vollständig überarbeitete Auflage. Herne: NWB 2015 – 159 Seiten, Broschur, 14,90 EUR

Zum Autor:

Prof. em. Dr. Jochen Schwarze war den Angaben zufolge Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik an der Leibniz Universität Hannover.

Zum Inhalt:

Wiederholungen zur Algebra – Elementare Grundlagen – Grundbegriffe der Logik – Grundlagen der Mengenlehre – Kombinatorik – Funktionen mit einer unabhängigen Variablen – Funktionen mit mehreren unabhängigen Variablen – Folgen, Reihen und Grenzwerte – Finanzmathematik – Differenziation von Funktionen mit einer unabhängigen Variablen – Anwendung der Differenzialrechnung zur Untersuchung von Funktionen – Partielle Differenziation – Extremwerte bei Funktionen mit mehreren unabhängigen Variablen – Elastizitäten – Integralrechnung – Differenzialgleichungen – Grundlagen der Matrizenrechnung – Lineare Gleichungssysteme – Determinanten – Lineare Optimierung – Transportproblem ­– Graphentheorie.

Einordnung und Einschätzung

Der Band enthält 450 Aufgaben (Verlagsangabe) mit ausführlichen Lösungen, Grafiken, Formeln und Abbildungen. Die Aufgaben erfassen den Themenbereich, wie er heute vielfach an Universitäten, Fachhochschulen, Berufsakademien und auch in berufsbezogenen Weiterbildungen vermittelt und gefordert wird. Nach den Worten des Verfassers fußt die Aufgabensammlung auf dem in vielen Jahren entstandenen Übungs- und Klausurmaterial. Gemäß Vorwort sind alle Aufgaben im praktischen Übungsbetrieb erprobt worden und wurden als Aufgabe in einer Vordiplomprüfung gestellt.

Diese Aufgabensammlung kann wertvolle Hilfe dabei leisten, sich das wirtschaftsmathematische Grundwissen durch intensives Üben anzueignen. Der Band ermöglicht im Hinblick auf Prüfungen und Qualifikationsnachweise, ein gezieltes Trainingsprogramm zu durchlaufen. Vorhandenes Wissen kann überprüft und aufgefrischt werden.

