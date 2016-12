15.07.2014 | Schwere Lasten

Richtig Heben und Tragen will gelernt sein

Beim Heben und Tragen von schweren Lasten kann man einiges falsch machen. Dann wird die Belastung zum Problem fürs Kreuz. Werden aber einige Tipps beachtet, lassen sich Rückenbeschwerden vermeiden.

Wer schwere Gegenstände falsch hebt und trägt, riskiert verspannte Muskeln oder sogar Schmerzen. Das gleichzeitige Drehen beim Anheben etwa kann schnell ins Kreuz gehen. Prof. Bernhard Allmann von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement/BSA-Akademie in Saarbrücken gibt Tipps, wie sich Beschwerden vermeiden lassen.

Schwere Lasten richtig heben: das Anheben vorbereiten

Vor dem Anheben sollte der Körper aufgerichtet werden. Um den Oberkörper zu stabilisieren und die Wirbelsäule zu entlasten, wird die Rumpfmuskulatur angespannt. Das gilt vor allem für Bauch und Gesäß. Die Atmung fließt gleichmäßig.

Beim Anheben schwerer Lasten aufgerichtet bleiben

Zum Anheben tritt man so nah wie möglich an den Gegenstand heran und geht etwas in die Hocke. Die Knie sollten nicht mehr als 90 Grad gebeugt werden. Der Rücken bleibt beim Anheben gerade, weil die Last aus den Knien herausgehoben werden soll.

Beim Abstellen gilt: erst in die Hocke gehen, dann die Last absetzen.

Schwere Lasten richtig tragen: das Gewicht richtig verteilen

Schwere Gegenstände sollten immer so nah wie möglich am Körper getragen werden. Idealerweise sind beide Körperseiten gleich stark belastet, etwa indem 2 leichte Taschen statt einer schweren benutzt werden. Ist das nicht möglich, kommt jede Körperseite abwechselnd zum Einsatz.

Worauf es beim Tragen schwerer Lasten sonst noch ankommt

Wer sich mit der Last in der Hand umdrehen will, sollte das immer mit dem ganzen Körper tun.

Hohe oder schiefe, abgelaufene Absätze bieten keinen sicheren Stand und sind daher für das Tragen von schweren Gegenständen ungeeignet. Schuhe mit weichen Sohlen verringern Erschütterungen, die beim Gehen die Wirbelsäule stauchen.

Außerdem sind kleine Pausen nach 20 bis 30 Minuten zum Dehnen und Strecken ratsam.

