Hohe Anforderungen in der Alten- und Krankenpflege

Bild: Haufe Online Redaktion Die Anforderungen an Pflegekräfte sind sehr hoch, wie eine BAuA-Faktenblatt zeigt

Kranke und Pflegebedürftige brauchen nachts und am Wochenende Menschen, die sich professionell um sie kümmern. Doch auch in anderer Hinsicht sind die Anforderungen an die Beschäftigten in der Alten- und Krankenpflege hoch.