Hitzearbeiten: Alles Wissenswerte zur G 30-Untersuchung

Bild: Haufe Online Redaktion Arbeiten bei großer Hitze machen eine G 30-Untersuchung erforderlich

Die arbeitsmedizinische Vorsorge G 30 richtet sich an Beschäftigte, die an extremen Hitzearbeitsplätzen wie einem Stahlkocher arbeiten müssen. In den meisten Fällen handelt es sich bei ihr daher um eine Eignungsuntersuchung, damit also auch eine Pflichtvorsorge, die darüber entscheidet, ob ein Arbeitnehmer körperlich in der Lage ist, besonders „heiße Tätigkeiten“ auszuführen.