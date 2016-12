02.09.2013 | Unterweisungsmaterial

Be- und Entladevorgänge sicher gestalten kann Transportunfälle verhindern.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Einen LKW an der Rampe zu be- oder zu entladen gehört zu den gefährlichen Arbeiten. Deshalb sind regelmäßige Schulungen wichtig. Vor allem den Fahrern und dem Verladepersonal muss stets bewusst sein, welche Risiken sie umgeben und wie sie Gefahren vermeiden können.

Finden regelmäßige Schulungen zu einem Thema statt, ist es notwendig, immer wieder mit neuem Material das Interesse für dieses Thema hochzuhalten. Der neue Unterweisungsfilm „Profis an der Rampe. Sicheres Be- und Entladen von LKW“ der BG Verkehr trägt dazu bei. An authentischen Orten wurde mit echten Mitarbeitern von Transportunternehmen gedreht.

Unterweisungs zum sicheren Be- und Entladen: Authentische Situationen erleichtern den Transfer

Der 25-minütige Film holt den Betrachter in seiner eigenen Erfahrungswelt ab. Umfeld und handelnde Personen sind ihm vertraut und so kann er sich voll auf die Inhalte konzentrieren. Der Transfer auf eigene Arbeitssituationen und Verhaltensweisen ist niederschwellig möglich.

Es geht vor allem um die Abläufe beim Be- und Entladen, die schon mit dem sicheren Verlassen des LKW beginnen. Aber auch typische Störungen und Fehlverhalten werden thematisiert.

Film als Unterweisungsmaterial: Textelemente heben wichtige Verhaltensweisen hervor

Weitere Themenschwerpunkte sind die Kommunikation mit dem Einweispersonal sowie die Arbeiten auf der Laderampe. Die Alltagssituationen sind bewusst realistisch dargestellt. Den Schulungscharakter unterstreichen Textelemente, die eingeblendet werden, um die wichtigsten Verhaltensweisen besonders hervorzuheben.

Zusatzmaterial überprüft und festigt das Wissen zum sicheren Be- und Entladen

Das Schulungsmaterial greift alle Fragen rund um die Sicherheit bei der Arbeit an der Verladerampe auf. Die DVD eignet sich zum Selbststudium oder kann gezielt bei Unterweisungen und Schulungen eingesetzt werden. Außer dem Film beinhaltet die DVD Regelwerke sowie Muster und Vorlagen. Ein Teil des Zusatzmaterials kann interaktiv am Computer bearbeitet werden. So wird das Wissen zusätzlich überprüft und gefestigt.

Die DVD „Profis an der Rampe. Sicheres Be- und Entladen von LKW“ kann gegen Gebühr bei der BG Verkehr bestellt werden.

Lesen Sie zu den Prinzipien und Grundregeln der Ladungssicherung diese News. Eine Checkliste zur Kontrolle, ob die technischen und organisatorischen Sicherheitsbestimmungen beim Gebrauch von Ladebrücken und beweglichen Rampen eingehalten werden, finden Sie hier.