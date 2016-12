01.10.2015 | B·A·D Expertentagung zum Thema Arbeit 4.0

Digitalisierung durchdringt unseren Arbeitsalltag in fast allen Bereichen. Und wo bleibt der Mensch bei dieser Entwicklung? Am 1. und 2. Dezember 2015 findet im Europapark Rust die B·A·D Expertentagung zum Thema "Arbeit 4.0 - Schöne neue Arbeitswelt" statt.

Digitalisierung eröffnet Lösungen für aktuelle Probleme und eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Doch diese Entwicklung weckt auch viele Unsicherheiten, wenn es um neue Arbeitsformen, Arbeitsprozesse, Führungsstrukturen und Unternehmenskulturen geht.

B·A·D Expertentagung "Arbeit 4.0 - Schöne neue Arbeitswelt"

Diskutieren Sie mit, wenn es um die zukünftigen Fragen der Ergonomie und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und um die Themen Entgrenzung, Autonomie und Kontrolle oder Vertrauen und Selbstorganisation geht.

Wir wollen das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten - damit Sie gerüstet sind für die Zukunft.

