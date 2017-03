Am besten und gesündesten ist es, wenn man seine Arbeit ungestört erledigen kann. Leider lassen sich aber nicht in jedem Beruf Störungen und Unterbrechungen vermeiden. Da muss man sich dann etwas einfallen lassen, um nicht den Überblick zu verlieren und am Ende ausgepowert zu sein. Eine Broschüre der Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) gibt Tipps, wie man Multitasking begegnen kann.Weiter