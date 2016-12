11.09.2014 | Lust auf mehr

Alkoholfreies Bier kann noch Alkohol enthalten.

Es ist weniger der Restalkohol als der Geschmack, der alkoholfreies Bier für Alkoholiker so gefährlich und "Lust auf mehr" macht. Also: besser Finger weg! "Der Geschmack ist zu ähnlich", warnt Heidrun Schubert, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern.

Allein durch den Geschmack bestehe das Risiko eines Rückfalls für trockene Alkoholiker.

Bier, das als alkoholfrei betitelt ist, darf bis zu 0,5 Prozent Alkohol enthalten

Ein Rest bleibt meist auch für den Geschmack erhalten: "Alkohol ist ein Geschmacksträger wie Butter oder Fett", erklärt Marc-Oliver Huhnholz vom Deutschen Brauer-Bund.

Studien hätten belegt, dass ein so kleiner Anteil an Alkohol physiologisch unbedenklich sei. Auch andere Lebensmittel wie Saft können Alkohol in geringem Ausmaß aufweisen.

Wie wird eigentlich alkoholfreies Bier hergestellt?

Um alkoholfreies Bier herzustellen, sind zwei Verfahren sehr verbreitet: Entweder wird der Gärprozess abgebrochen oder der Alkohol wird im Anschluss herausgefiltert, erklärt Huhnholz.

