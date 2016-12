05.10.2012 | Knigge am Arbeitsplatz

Hier gehören Taschentücher nicht rein

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Bei der Begrüßung besser nicht die Hand geben und Taschentücher nicht in den Papierkorb werfen. Ist man erkältet, sollte man ein paar Regeln beachten.

Wer erkältet ist, leidet nicht nur selbst, sondern stört oft auch andere. Am Arbeitsplatz ist dann Rücksicht von beiden Seiten gefragt. Medikamente wie Nasenspray haben auf dem Schreibtisch nichts verloren. "Und benutzte Taschentücher gehören nicht in den Papierkorb neben dem Schreibtisch. Der eine ist da empfindlicher als der andere, aber schon, wenn es nur einen stört, habe ich eine Grenze verletzt", sagt die Etikette-Expertin Bettina Geißler aus Norderstedt.

Zum Naseputzen raus gehen

"Auf das Niesen habe ich wenig Einfluss, aber bei einer Besprechung zum Beispiel kann ich zum Naseputzen rausgehen", sagt Geißler. "Dann kann ich mir auch gleich die Hände waschen."

Wer befürchten muss, andere anzustecken, gibt bei der Begrüßung besser nicht die Hand

Das ist kein Fauxpas, sondern sogar höflich. "Man sollte das dann kurz mit seiner Erkältung erklären." In größerer Runde etwa zum Beginn des Meetings entschuldigend auf den eigenen Husten und Schnupfen hinzuweisen, sei dagegen nicht angebracht. "Das kann man gegenüber Kollegen am Schreibtisch so machen, dann weiß der andere, dass er besser etwas Abstand hält."