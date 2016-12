02.04.2014 | Kantine

Kantine gut - Essen gut - Laune gut.

Bild: Haufe Online Redaktion

Mitarbeiter schätzen eine gut geführte Betriebskantine. Neben Essen und Trinken erholen sie sich dort und nutzen die Pause in ungezwungener Atmosphäre zum Gespräch. Kantinen können also einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Mitarbeiter neue Kraft tanken und gesund bleiben.

Wissenschaftler der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW in Olten in der Schweiz wollten wissen, welche psycho-sozialen Nutzenpotenziale von unternehmensinternen Gastronomiebereichen ausgehen. Dazu befragten sie 1.500 Mitarbeiter im Inselspital in Bern nach ihrem Pausen- und Essverhalten.

Kantine als beliebtester Ort für eine Arbeitsunterbrechung

Die Kantine ist mit Abstand der beliebteste Ort für eine Arbeitsunterbrechung. Von den Befragten gehen 48 % mindestens viermal pro Woche dorthin. Etwa 12 % machen sogar mehrmals täglich und 83 % mindestens zwei- bis dreimal pro Woche dort ihre Pause.

Erholte und zufriedene Mitarbeiter - die Kantine kann einen wesentlichen Beitrag leisten

Damit die Kantine viel und gern besucht wird, sollte sie sorgfältig gestaltet und innerhalb von 5 Gehminuten zu erreichen sein. Als positiv und erholsam wird zudem die Möglichkeit beurteilt, einen Außenbereich nutzen zu können. Ist dies alles der Fall, sind die Mitarbeiter zufrieden. Dadurch steigt auch die positive Bindung an das Unternehmen, so ein Ergebnis der Schweizer Studie.

Kantine - ein Ort zum Essen, Trinken, Luftholen

Und das machen die regelmäßigen Kantinenbesucher im Personalrestaurant:

88 % sind zum Essen und Trinken dort,

69 % gönnen sich einen Moment zum Luftholen,

56 % unterhalten sich dort gerne privat,

45 % führen nebenbei dienstliche Gespräche.

Kantine - Ort für sozialen Austausch

Vor allem gehen die Mitarbeiter in die Kantine, wenn sie abgesehen vom Essen Folgendes wollen:

die Arbeit unterbrechen (42 %),

sich unterhalten (34 %),

andere Menschen treffen (31 %),

den Kopf „durchlüften“ (27 %) oder

Distanz gewinnen (24 %).

Neben der geistigen und körperlichen Erholung ist die Kantine also auch ein wichtiger Ort für informelle Arbeitsgespräche und sozialen Austausch.

