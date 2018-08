Bild: mauritius images / Westend61 / Kniel Synnatzschke Auch eine Variante der Bewegung am Arbeitsplatz: Yoga auf dem Schreibtisch.

40 % der Beschäftigten in Deutschland verbringen ihre Arbeit am Computer. Und sie sitzen durchschnittlich 11 Stunden am Tag. Dazu kommen oft lange Anfahrtswege. Für Bewegung bleibt da kaum Zeit. Die Lösung: Bewegung am Schreibtisch.