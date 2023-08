Verkaufsstättenverordnung N... / § 18 Sicherheitsbeleuchtung

1Verkaufsstätten müssen eine Sicherheitsbeleuchtung haben. 2Sie muß vorhanden sein 1. in Verkaufsräumen, 2. in Treppenräumen, Treppenraumerweiterungen und Ladenstraßen sowie in notwendigen Fluren für Kundinnen ...

mehr

4 Wochen testen