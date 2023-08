An der Einleitungsstelle in das Gewässer sind folgende Parameter in der 24-Stunden-Mischprobe wie folgt zu messen: a) tägliche Messung des CSB und der abfiltrierbaren Stoffe; b) wöchentliche Messung des BSB5, TNb und von Phosphor, gesamt; c) monatliche Messung von Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) und Diethylentriaminpentaessigsäure (DTPA), wenn diese Stoffe im Prozess eingesetzt werden.