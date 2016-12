08.10.2014 | News Société Générale

Emissionsvolumen von Wandelanleihen steigt auf 3,2 Milliarden Euro

Wandelanleihen haben sich als alternatives Finanzierungsinstrument bei europäischen börsennotierten Immobiliengesellschaften etabliert. In den ersten neun Monaten 2014 ist das Transaktionsvolumen der begebenen Immobilien-Wandelanleihen laut Société Générale mit knapp 3,2 Milliarden Euro mehr als dreimal so hoch wie in den ersten neun Monaten des Jahres 2013.mehr