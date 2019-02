News 21.06.2018 Kriminalitätsbekämpfung

Die RICS – The Royal Institution of Chartered Surveyors will verstärkt gegen Bestechung, Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung am Immobilienmarkt vorgehen. Der bestehende RICS-Standard legt bereits wesentliche Berufspflichten zur Bekämpfung von Finanzkriminalität fest. Nun soll geklärt werden, ob die aktuelle Fassung die Anforderungen noch erfüllt und die Verpflichtungen für die Branche ausreichend darlegt.mehr