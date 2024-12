Handreichung Aufsichtsrat und Biodiversität von RNE & DRSC

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Biodiversität in ihre strategische Planung zu integrieren. Eine neue Handreichung unterstützt Aufsichtsräte dabei, die Risiken und Chancen des Biodiversitätsmanagements zu verstehen und sich den gestiegenen regulatorischen Anforderungen zu stellen.

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) und das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) haben eine Handreichung für Aufsichtsräte zum Thema Biodiversitätsmanagement veröffentlicht. Die Publikation hebt hervor, dass Biodiversität entscheidend für die Stabilität von Ökosystemen ist. Unternehmen müssen die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Biodiversitätsverlust verstehen. Wirtschaftliche Aktivitäten wie Landnutzungsänderungen und Umweltverschmutzung sind Haupttreiber des Biodiversitätsverlusts.

Auswirkungen des Biodiversitätsverlusts

Der Rückgang der Biodiversität kann die Verfügbarkeit und Qualität von Ressourcen sowie die Bedingungen für Anbau und Produktion negativ beeinflussen. Dies bringt Risiken für bestehende Geschäftsmodelle mit sich. Gleichzeitig haben Unternehmen die Möglichkeit, durch effektives Biodiversitätsmanagement aktiv zur Erhaltung der Artenvielfalt beizutragen und sich positiv zu positionieren. Daher müssen sich Aufsichtsräte verstärkt mit diesem Thema befassen.

Darüber hinaus erfordern regulatorische Anforderungen wie die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, sich mit Biodiversitätsfragen auseinanderzusetzen. Georg Lanfermann, Präsident des DRSC, betont: „Die Berichterstattung über Biodiversitätsthemen ist noch lange nicht so weit entwickelt und erst recht nicht so etabliert wie die Klimaberichterstattung.“ Vor diesem Hintergrund soll die Handreichung Aufsichtsräten helfen, Biodiversitätsaspekte in die strategische Unternehmensführung zu integrieren.